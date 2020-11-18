شكرا لقرائتكم خبر إنريكي: السداسية التاريخية أشعرتني بسعادة هائلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي سعادة بالغة، وأثنى على لاعبيه بشكل كبير بعد الانتصار الساحق على ألمانيا 6-0 أمس الأول.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى الدور قبل النهائي للنسخة الثانية من دوري أمم أوروبا بفوزه التاريخي على نظيره الألماني بالجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول للبطولة.

واستفاد المنتخب الإسباني من 3 أهداف (هاتريك) للاعبه الشاب فيران توريس (20 عاما) ليذيق ضيفه الألماني أسوأ هزيمة منذ نحو 9 عقود.

وقال إنريكي عقب المباراة «أشعر بسعادة وبهجة هائلتين إزاء هذا الانتصار الذي يحمل أهمية كبيرة نظرا لأنه تحقق في مباراة رائعة. أود أن أقول إن كل من في الفريق أسهم في هذا النجاح، دون أن أسلط الضوء على أحد».

وأضاف «الفوز على فريق مثل المنتخب الألماني يتطلب العمل الجماعي من الجميع. المباراة سارت بشكل مثالي. وكل عنصر شارك وحقق مهمته، المنتخب الألماني دفع بأفضل تشكيلة، وأعتقد أننا لعبنا بشكل رائع منذ البداية. كانت واحدة من أفضل مباريات المنتخب».