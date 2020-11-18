شكرا لقرائتكم محمود متولى يخضع لفحص طبى في مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفحص طبى على هامش المران الجماعى للفريق، الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وتواجد متولى فى مقر النادى بالجزيرة، حيث خضع اللاعب لفحص طبى تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، للوقوف على مستجدات حالته الطبية، وأجرى متولى جراحة الرباط الصليبى مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

ويستعد الأهلى حاليا لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، المحدد لها السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

فيما أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى تقسيمة قوية للاعبى الفريق فى ختام المران الجماعي، الذى أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، على إسداء العديد من التعليمات الفنية للاعبين أثناء التقسيمة التى شارك بها جميع اللاعبين.

اطمأن الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى من نظيره فى منتخب مصر محمد أبو العلا عن أحوال رباعى الأهلى فى المنتخب الوطنى بعد مشاركتهم فى معسكر الفريق القومى الأخير الذى خاض خلاله مباراتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا.

وضم منتخب مصر ستة لاعبين من الأهلى فى مباراة توجو الأولى وهم محمد الشناوى وأيمن اشرف ومحمد هانى وحمدى فتحى وأيمن أشرف ومحمد مجدى قفشة، قبل أن يتم استبعاد الثنائى السولية وهانى من المباراة الثانية لإيقاف الأول وإصابة الثاني.

وشهدت الساعات الماضية تواصل طبيب الأهلى مع نظيره فى المنتخب بشأن رباعى الفريق الذى خاض مباراة توجو أمس الثلاثاء، بتوجو فى الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، والتى فازت فيها مصر بثلاثة أهداف لهدف وهم الشناوى وأيمن أشرف ومحمد مجدى قفشة وحمدى فتحى خاصة وأن أيمن تعرض لإصابة بسيطة فى اللقاء غادر على أثرها أرض الملعب قبل أن يؤكد جهاز المنتخب أن الإصابة بسيطة، وفازت مصرعلى توجو فى اللقاء الأول السبت الماضى بهدف نظيف قبل أن تفوز فى اللقاء الثانى بثلاثة أهداف لهدف.