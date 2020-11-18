شكرا لقرائتكم بدر بانون يصل القاهرة للانتظام في تدريبات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل المغربى بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى القاهرة اليوم الأربعاء، تمهيدًا للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ووصل اللاعب منذ لحظات إلى مطار القاهرة، وكان فى استقباله رأفت إبراهيم، إدارى الفريق، الذى أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.

وكان الأهلى قد أعلن فى وقت سابق عن انضمام الدولى المغربى بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.

خضع محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفحص طبى على هامش المران الجماعى للفريق، الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وتواجد متولى فى مقر النادى بالجزيرة، حيث خضع اللاعب لفحص طبى تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، للوقوف على مستجدات حالته الطبية.

وأجرى متولى جراحة الرباط الصليبى مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، فيما أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى تقسيمة قوية للاعبى الفريق فى ختام المران الجماعي، الذى أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، على إسداء العديد من التعليمات الفنية للاعبين أثناء التقسيمة التى شارك بها جميع اللاعبين.