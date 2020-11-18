شكرا لقرائتكم موسيمانى يعقد محاضرة نظرية مطولة في مران الأهلى استعدادا للكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى محاضرة نظرية مطولة مع على هامش مران الفريق عصر اليوم الأربعاء والذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة أبو قير للاسمدة المقرر لها السبت المقبل فى إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر بالإضافة إلى الحديث عن الوحدات التدريبية التى سيخضع لها اللاعبين فى مران اليوم.

فى الوقت الذى انتظم فيه مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى فى تدريبات حراس المرمى بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبى أمس.

واستكمل ثنائى الأهلى محمد هانى وطاهر محمد طاهر تنفيذ برنامجهما التأهيلى للتعافى من الإصابة، وادى الثنائى جلسة تأهيل فى الجيم اليوم على هامش مران الفريق الجماعي، ويعانى هانى من الإصابة بجزع فى الركبة فى حين يعانى طاهر محمد طاهر من مزق فى العضلة الأمامية، ويستعد الأهلى لمواجهة أبو قير للاسمدة فى كأس مصر السبت القادم فى إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر والمحدد لها على ستاد برج العرب بالإسكندرية