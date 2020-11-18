شكرا لقرائتكم موسيمانى يعقد محاضرة نظرية مطولة في مران الأهلى استعدادا للكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى محاضرة نظرية مطولة مع على هامش مران الفريق عصر اليوم الأربعاء والذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة أبو قير للاسمدة المقرر لها السبت المقبل فى إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر بالإضافة إلى الحديث عن الوحدات التدريبية التى سيخضع لها اللاعبين فى مران اليوم.
فى الوقت الذى انتظم فيه مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى فى تدريبات حراس المرمى بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبى أمس.
واستكمل ثنائى الأهلى محمد هانى وطاهر محمد طاهر تنفيذ برنامجهما التأهيلى للتعافى من الإصابة، وادى الثنائى جلسة تأهيل فى الجيم اليوم على هامش مران الفريق الجماعي، ويعانى هانى من الإصابة بجزع فى الركبة فى حين يعانى طاهر محمد طاهر من مزق فى العضلة الأمامية، ويستعد الأهلى لمواجهة أبو قير للاسمدة فى كأس مصر السبت القادم فى إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر والمحدد لها على ستاد برج العرب بالإسكندرية
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