شكرا لقرائتكم إمام عاشور ينتظم فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة نادى مصر بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم إمام عاشور، صانع ألعاب فريق الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا بملعب النادى، جاء ذلك عقب مشاركة اللاعب مع المنتخب الأولمبى فى الدورة الودية للمنتخبات الفترة الأخيرة فيما ينتظم محمد صبحى حارس مرمى الزمالك ومحمد عبدالسلام مدافع الفريق، لاعبى المنتخب الأولمبى، فى التدريبات الجماعية غدا الخميس، جاء ذلك عقب مشاركتهما مؤخرا، حيث تم منحهما راحة من مران اليوم، من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو.

فيما وضع جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برنامجا بدنيا وتأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران المقام حاليا حيث تم التركيز على الجانب العضلى وتقويتها فى الفقرة التى خاضها اللاعبون، بجانب بعض الإطالات والنواحى البدنية الاخرى كما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أدوا تدريبات خاصة بالكرة .

فيما يجرى الجهاز الطبى للزمالك تحت قيادة الدكتور محمد أسامة مسحات للكشف عن فيروس كورونا لجميع أعضاء الفريق، بشكل دورى لحين الانتهاء من مواجهة الأهلى، وجاءت المسحة التى خضع لها لاعبو الزمالك، سلبية من فيروس كورونا، ليطمئن الجهاز الفنى على حالة اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام نادى مصر، فى إطار المسحات الدورية التى يجريها النادى من أجل الاطمئنان على اللاعبين بشكل دورى ومنتظم، إلا أن المسحة تأكد من خلالها إصابة مدحت عبد الهادى، مدرب الفريق، بفيروس كورونا على أن يخضع لعزل صحى ومسحة ثانية خلال الفترة الجارية.

فيما كشف حازم إمام، الظهير الأيمن لنادى الزمالك، عن تحول عينته من إيجابية إلى سلبية الخاصة بمسحة فيروس كورونا، بعد قضائه فترة العزل الصحى فى منزله، طوال الفترة الماضية، بعدما تواجد اللاعب بالأمس فى مقر النادى، من أجل الخضوع إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وحرص الجهاز الطبى للفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد فى سيارته الخاصة، وقام إمام بالتواجد فى سيارته الخاصة منذ دخوله إلى مقر النادى حتى مغادرته، حيث حرص على عدم النزول أو الاختلاط بأى لاعب، حيث جاءت مسحة نهاية الأسبوع الماضى مؤكدة لإصابته بالفيروس قبل أن تزول الأعراض ليقوم بإجراء مسحة جديدة بالأمس.

وأكد حازم إمام لليوم السابع، تعافيه من فيروس كورونا، بعدما تحولت المسحة الخاصة به إلى سلبية، حيث ينتظر اللاعب تعليمات الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، بشأن برنامج المرحلة الجارية، بعدما خضع طوال الفترة الماضية لعزل صحى عقب إصابته بالفيروس مع تنفيذ بروتوكول العلاج.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد القاهرة، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.