شكرا لقرائتكم أحمد سيد زيزو يجرى جلسة استشفاء في مران الزمالك اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الزمالك، بعمل جلسة استشفاء اليوم بجيمانيزيوم النادى وأدى اللاعب عمليات الاستشفاء ثم غادر مقر النادى وكان اللاعب قد شارك مع المنتخب أمس بلقاء توجو بالجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون، ليعد اللاعب أول المنضمين من المنتخب للفريق الأبيض.

ينتظم سداسى الزمالك، الذين شاركوا مع منتخب مصر فى معسكره الأخير وهم محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدى "الونش" وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد، فى التدريبات الجماعية للفريق غداً، الخميس، يأتى ذلك عقب عودتهم من توجو اليوم عقب مشاركتهم مع المنتخب الوطنى فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون .

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره مصر، يوم السبت المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد القاهرة، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.