الاتحاد السكندري يفوز على المجد 3 - 2 وديا

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جدة - عمرو شويل فاز الاتحاد السكندرى على نظيره المجد المطروحى بثلاثه أهداف مقابل هدفين وديا في المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء استعدادا للموسم الجديد. اتسم اللقاء بالحماس والنديه من فريق المجد والذى فاجا الاتحاد بالهجوم والاداء المنظم منذ بدايه اللقاء ونجح فى التسجيل عن طريق اللاعب حماده جاد ليشعر لاعبو الاتحاد بالحرج وبدا بمبدله الفريق الضيف بالهجمات ونجح احمد حجى فى احرز هدف التعادل لسيد البلد مع نهايه الشوط الاول والذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق. ومع بدايه الشوط الثانى نجح المجد فى خطف الهدف الثانى ليتقدم المجد مره اخرى عن طريق اللاعب محمد سعيد ويبدا حسام حسن المدير الفنى للاتحاد باجراء عدد من التغيرات فى صفوف الفريق وينجح مروان النجار فى ادراك التعادل فى منتصف الشوط الثانى. وغلب على المباراه الطابع الحماسى الامر الذى قام معه حكم اللقاء بطرد لاعب من صفوف المجد وقام العميد باخراج لاعب من الاتحاد ليكمل الفريقين باقى المباراه بعشره لاعبين. ومع نهايه الشوط الثانى ينجح المنقذ احمد راشد من احرز هدف مهارى بمجهود فردى ليفوز الاتحاد بثلاثه اهداف مقابل هدفين فى مباراه وصفها العميد بالمفيده والقويه

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