شكرا لقرائتكم بيراميدز يستعير صانع ألعاب النجوم محمود صابر موسما مع أحقية الشراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادى بيراميدز فى الحصول على خدمات محمود صابر عبد المحسن صانع ألعاب فريق النجوم ومنتخب الشباب، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند فى التعاقد يمنح بيراميدز أحقية شراء اللاعب عقب انتهاء فترة إعارته، وذلك فى حالة إبداء رغبة من الجهاز الفنى والمسئولون فى الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى.

ومن المنتظر أن يُعلن فريق النجوم برئاسة محمد الطولية عن تفاصيل ضم بيراميدز لمحمود صابر غدًا الخميس، وذلك بعد أن يتم وضع الرتوش الأخيرة فى التعاقد.

ويستمر بيراميدز فى تدعيم صفوفه قبل الموسم الكروى الجديد، حيث تم التعاقد مع رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى لمدة 5 سنوات، وأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى لمدة 3 سنوات، وشريف إكرامى حارس الأهلى، ومحمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى.

ومازالت مفاوضات بيراميدز مع الأهلى جارية بشأن رغبتهم فى الحصول على خدمات أحمد الشيخ، حيث أجرى عمرو بسيوني مكالمة هاتفية بالشيخ أكد له خلالها توصل ناديه لاتفاق مع الأهلي لضمه، بعد موافقة موسيمانى المدير الفنى على رحيل اللاعب خلال الصيف الجارى سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة لأى ناد داخلى أو خارجي، إلا إن الأزمة حاليًا تكمن فى رفض المارد الأحمر عرض بيراميدز بالحصول على خدمات محمد فاروق مقابل الشيخ.