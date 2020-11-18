شكرا لقرائتكم الأولمبية تكرم شريف مصطفى لحصوله على ذهبية كمال الأجسام ببطولة العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كرم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب العقيد شريف مصطفى الشيوى الحاصل على الميدالية الذهبية فى بطولة العالم للرجال لكمال الأجسام التى أقيمت فى إسبانيا فى الفترة من 4 حتى 9 نوفمبر الجاري.

حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على تكريم العقيد شريف مصطفى الشيوى على هذا الإنجاز فى حضور أية مدنى رئيس لجنة اللاعبين الأولمبيين باللجنة الأولمبية المصرية.

شاركت بعثة مصر فى بطولة العالم لكمال الأجسام ببعثة تضم 31 لاعب شهدت حصول العقيد شريف مصطفى الشيوى على الميدالية الذهبية، وحصول مقدم محمد نشأت على المركز الرابع فى وزن 95 كيلو وعماد المنيلاوى على المركز السابع فى وزن 90 كيلو وفى فئة الاساتذة حقق حمدى عانم المركز الثالث والميدالية البرونزية وفى فئة الأساتذة الكلاسيك حقق العقيد أحمد سامى المركز الثالث والميدالية البرونزية.