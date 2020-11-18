الأولمبية تكرم شريف مصطفى لحصوله على ذهبية كمال الأجسام ببطولة العالم

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جدة - عمرو شويل كرم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب العقيد شريف مصطفى الشيوى الحاصل على الميدالية الذهبية فى بطولة العالم للرجال لكمال الأجسام التى أقيمت فى إسبانيا فى الفترة من 4 حتى 9 نوفمبر الجاري.
حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على تكريم العقيد شريف مصطفى الشيوى على هذا الإنجاز فى حضور أية مدنى رئيس لجنة اللاعبين الأولمبيين باللجنة الأولمبية المصرية.
شاركت بعثة مصر فى بطولة العالم لكمال الأجسام ببعثة تضم 31 لاعب شهدت حصول العقيد شريف مصطفى الشيوى على الميدالية الذهبية، وحصول مقدم محمد نشأت على المركز الرابع فى وزن 95 كيلو وعماد المنيلاوى على المركز السابع فى وزن 90 كيلو وفى فئة الاساتذة حقق حمدى عانم المركز الثالث والميدالية البرونزية وفى فئة الأساتذة الكلاسيك حقق العقيد أحمد سامى المركز الثالث والميدالية البرونزية.
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