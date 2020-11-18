شكرا لقرائتكم أجايى يخضع لفحص طبى غدا بعد إصابته في مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى، أن جونيور أجايى لاعب الفريق، تعرض للإصابة فى نهاية المران، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وقال طبيب الأهلى، أن أجايى كان يشارك فى المران الجماعى بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، وسيخضع لفحص طبى غداً لتقييم حالته.
فيما انتظم عمرو السولية لاعب الأهلى فى مران الفريق الجماعى عصر اليوم وكان اللاعب قد عاد أمس إلى الأهلى بعد مغادرة معسكر المنتخب عقب إعلان غيابه عن مباراة توجو أمس بسبب الايقاف، وخاض أمس عمرو السولية، ومحمد هانى، لاعبا الأهلي،جلسة تأهيل منفردة فى «الجيم» على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
وانتظم الثنائى فى أداء البرنامج التدريبى المحدد لهما من الجهاز الفنى للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطنى عقب مباراة توجو الماضية التى أقيمت فى مصر.
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