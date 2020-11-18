شكرا لقرائتكم مسحة طبية للاعبي منتخب الشباب الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يخضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، والجهاز الفني والإداري والطبي للمسحة الطبية الأولى، لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمقر فندق الإقامة صباح الأحد المقبل.

وتجري المسحة تحت إشراف وليد منظور طبيب منتخب الشباب، والذي أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة قبل السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.

وأجرى لاعبو المنتخب، أمس، الثلاثاء، مجموعة من القياسات، للوقوف على مدى جاهزيتهم، استعدادا لخوض البطولة، ويستعد شباب الفزاعنة، لمواجهة فريق منتخب السويس، وديا بعد غد، الجمعة، على استاد السويس.