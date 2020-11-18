اتحاد الكرة: استمرار إيجابية مسحتي صلاح والنني

خضع محمد صلاح والنني وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة لمسحة جديدة اليوم الأربعاء إلا أنها خرجت إيجابية.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة بكورونا قبل السفر إلى توجو، بينما كشفت مسحة الوصول إلى توجو إصابة النني.

وأوضح الاتحاد، عبر صفحته على «فيس بوك»: «أجرى اليوم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي مسحة جديدة للكشف عن فيروس كوفيد-١٩ إلا أن نتيجتها جاءت ايجابية».

وأضاف: «كما أجرى اليوم أيضا محمد النني نجم المنتخب وارسنال الانجليزي مسحة ثانية أكدت نتائجها ايجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب».