اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات بطولة الجمهورية في لعبة الكاراتيه لقطاع الصعيد بمحافظة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بمشاركة محافظات " أسوان ـ الأقصرـ قناـ البحر الأحمرـ سوهاج"، والتي نظمها الاتحاد المصري للكاراتيه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك على الملاعب المفتوحة بمدينة سوهاج.
بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج .
تمنياته بدوام التوفيق والتميز لجميع اللاعبين المشاركين في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، موجها الشكر لرئاسة اتحاد الكاراتيه لاختيار محافظة سوهاج لاستضافة فعاليات هذه البطولة الرياضية المتميزة، مؤكدا حرص المحافظة الدائم على أن تكون مقصداً لاستضافة وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية المهمة، ودعمها لجميع الأنشطة الرياضية للشباب وبناء العقول السليمة، في إطار توجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري .
وشهد محافظ سوهاج جانب من فعاليات البطولة وسلم الميداليات وشهادات التقدير للفائزين، معربا عن خالص
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة 5 محافظات .. ختام بطولة الجمهورية للكاراتيه لجنوب الصعيد بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.