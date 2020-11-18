بمشاركة 5 محافظات .. ختام بطولة الجمهورية للكاراتيه لجنوب الصعيد بسوهاج

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات بطولة الجمهورية في لعبة الكاراتيه لقطاع الصعيد بمحافظة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بمشاركة محافظات " أسوان ـ الأقصرـ قناـ البحر الأحمرـ سوهاج"، والتي نظمها الاتحاد المصري للكاراتيه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك على الملاعب المفتوحة بمدينة سوهاج.



بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج .



وشهد محافظ سوهاج جانب من فعاليات البطولة وسلم الميداليات وشهادات التقدير للفائزين، معربا عن خالص