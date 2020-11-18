برنامج بدني وتأهيلي للاعبي الزمالك

وضع جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا بدنيا وتأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.
حيث تم التركيز على الجانب العضلي وتقويتها في الفقرة التي خاضها اللاعبون ، بجانب بعض الإطالات والنواحي البدنيةالاخرى .
كما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أدوا تدريبات خاصة بالكرة .
ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
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