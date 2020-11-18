المقاولون يواصل تدريباته بمعسكر الإسماعيلية استعدادًا للكونفدرالية

يواصل فريق المقاولون العرب العرب لكرة القدم، تدريباته خلال معسكر الإسماعيلية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.
وبدأ نادي المقاولون، التحضير لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتي، ضمن دور الـ٦٤ من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وجمع الجهاز الفني لذئاب الجبل، العديد من الفيديوهات، لفريق أرتا سولارللتحضير بقوة للمباراة، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الجيبوتي.
ودخل المقاولون العرب في معسكر مغلق لمدة أسبوع، منذ يوم الجمعة الماضية، للمنافسة بقوة على المربع الذهبي بالدوري، بالإضافة لمشاركته في كأسالكونفدرالية الأفريقية، في النسخة المقبلة.
ومن المقرر أن تكون المباراة المقاولون وأرنا سولار ، يوم ٢٨ نوفمبر الجاري، بجيبوتي، على أن تكون مباراة العودة بمصر، على ستاد الجبل الأخضر بالمقاولون، في أيام، ٤-٥-٦ من شهر ديسمبر المقبل.
ويعود المقاولون العرب للكونفدرالية بعد غياب ١٥ عامًا، بعدما أنهى الموسم الماضي بالدوري بالمركز الرابع برصيد ٥٤ نقطة.
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