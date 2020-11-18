الوداد المغربي ينقل معسكره الى مراكش .. واستبعاد 10 لاعبين

قرر التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد المغربي ، تغيير مكان معسكر الفريق من مدينة الجديدة الى مراكش، لإقامة معسكره الإعدادي، استعدادا للموسم الجديد.

وقال موقع 360 المغربي أن الودداد استبعد عدد من

لاعبيه من معسكر مراكش مثل: عبد اللطيف نوصير، كازادي كاسنجو، جباجبو، ابراهيم نجم الدين، محمد منار، ابراهيم الباز، محمد السيداني، أيوب المودن، أمين فرحان، يوسف شينا.

كما يغيب كلا من:أشرف داري، يحيى جبران، وليد الكرتي، بديع أووك، أيوب الكعبي، مسوفا، مؤيد اللافي، لانشغالهم مع المنتخبات الوطنية.

المعروف ان البنزرتي وصل الى الدار البيضاء السبت الماضي في تعاقد جديد لقيادة الوداد فنيا لمدة موسم واحد فقط.