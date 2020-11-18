قرر التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد المغربي ، تغيير مكان معسكر الفريق من مدينة الجديدة الى مراكش، لإقامة معسكره الإعدادي، استعدادا للموسم الجديد.
وقال موقع 360 المغربي أن الودداد استبعد عدد منلاعبيه من معسكر مراكش مثل: عبد اللطيف نوصير، كازادي كاسنجو، جباجبو، ابراهيم نجم الدين، محمد منار، ابراهيم الباز، محمد السيداني، أيوب المودن، أمين فرحان، يوسف شينا.
كما يغيب كلا من:أشرف داري، يحيى جبران، وليد الكرتي، بديع أووك، أيوب الكعبي، مسوفا، مؤيد اللافي، لانشغالهم مع المنتخبات الوطنية.
المعروف ان البنزرتي وصل الى الدار البيضاء السبت الماضي في تعاقد جديد لقيادة الوداد فنيا لمدة موسم واحد فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد المغربي ينقل معسكره الى مراكش .. واستبعاد 10 لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.