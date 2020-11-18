قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن جونيور أجايي لاعب الفريق، تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهةأبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وقال طبيب الأهلي إن أجايي كان يشارك في المرانالجماعي بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، ويخضع لفحص طبي لتقييم حالته.
وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة أبوقير في كأس مصر، التي تسبق مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر أجاي يغادر مران الأهلي مصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.