أجاي يغادر مران الأهلي مصابًا

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن جونيور أجايي لاعب الفريق، ‏تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمواجهة

أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏

وقال طبيب الأهلي إن أجايي كان يشارك في المران

الجماعي بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، ويخضع لفحص طبي لتقييم حالته.‏

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة أبوقير في كأس مصر، ‏التي تسبق مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام يوم 27 نوفمبر ‏الجاري.‏