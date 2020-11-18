وصل المغربي بدر بانون، لاعب الأهلي إلى القاهرة اليوم الأربعاء، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد .
ووصل اللاعب منذ لحظات إلى مطار القاهرة، وكان في استقباله رأفت إبراهيم، إداري الفريق، الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة .
وفي سياق متصل واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة أبوقير في كأس مصر، التي تسبق مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري .
كانت هذه تفاصيل خبر بدر بانون يصل القاهرة ويستعد للانتظام في تدريبات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.