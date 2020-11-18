بدر بانون يصل القاهرة ويستعد للانتظام في تدريبات الأهلي

وصل المغربي بدر بانون، لاعب الأهلي إلى القاهرة اليوم الأربعاء، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد .

ووصل اللاعب منذ لحظات إلى مطار القاهرة، وكان في استقباله رأفت إبراهيم، إداري الفريق، الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة .

وفي سياق متصل واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة أبوقير في كأس مصر، ‏التي تسبق مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام يوم 27 نوفمبر ‏الجاري .‏