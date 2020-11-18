الأولمبية تكرم شريف مصطفى الشيوي الحاصل على الميدالية الذهبية في بطوالة العالم لكمال الأجسام

كرم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب العقيد شريف مصطفى الشيوي الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للرجال لكمال الأجسام التي أقيمت في إسبانيا في الفترة من 4 حتى 9 نوفمبر الجاري.
حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريانأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على تكريم العقيد شريف مصطفى الشيوي على هذا الإنجاز في حضور أية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأولمبيين باللجنة الأولمبية المصرية.
شاركت بعثة مصر في بطولة العالم لكمال الأجسام ببعثة تضم 31 لاعبًا شهدت حصول العقيد شريف مصطفى الشيوي على الميدالية الذهبية، وحصول مقدم محمد نشأت على المركز الرابع في وزن 95 كيلو وعماد المنيلاوي على المركز السابع في وزن 90 كيلو وفي فئة الأساتذة حقق حمدي عانم المركز الثالث والميدالية البرونزية وفي فئة الأساتذة الكلاسيك حقق العقيد أحمد سامي المركز الثالث والميدالية البرونزية.
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