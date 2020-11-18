الأولمبية تكرم شريف مصطفى الشيوي الحاصل على الميدالية الذهبية في بطوالة العالم لكمال الأجسام

كرم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب العقيد شريف مصطفى الشيوي الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للرجال لكمال الأجسام التي أقيمت في إسبانيا في الفترة من 4 حتى 9 نوفمبر الجاري.

حرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان

أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على تكريم العقيد شريف مصطفى الشيوي على هذا الإنجاز في حضور أية مدني رئيس لجنة اللاعبين الأولمبيين باللجنة الأولمبية المصرية.

شاركت بعثة مصر في بطولة العالم لكمال الأجسام ببعثة تضم 31 لاعبًا شهدت حصول العقيد شريف مصطفى الشيوي على الميدالية الذهبية، وحصول مقدم محمد نشأت على المركز الرابع في وزن 95 كيلو وعماد المنيلاوي على المركز السابع في وزن 90 كيلو وفي فئة الأساتذة حقق حمدي عانم المركز الثالث والميدالية البرونزية وفي فئة الأساتذة الكلاسيك حقق العقيد أحمد سامي المركز الثالث والميدالية البرونزية.