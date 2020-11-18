أوزيل يُنادي بإجراء تغييرات حاسمة في منتخب ألمانيا بعد فضيحة مباراة إسبانيا

أبدى لوثار ماتيوس ويورجن كلينسمان ومسعود أوزيل، الذين سبق لهم التتويج بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني لكرة القدم، تأييدهم لعودة واحد على الأقل من الثلاثي المستبعد من قائمة المنتخب، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق أمام نظيره الإسباني صفر / 6 مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

ورغم تلقي المنتخب الألماني أمس أسوأ هزيمة له منذ عام 1931، يبدو يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني آمنا في منصبه.

لكنه واجه انتقادات مكثفة بشأن قراره بالأستبعاد النهائي لتوماس مولر وجيروم بواتينج لاعبي بايرن ميونخ وماتس هوملز لاعب بوروسيا دورتموند، من قائمة المنتخب منذ فترة.

وقال لوثار ماتيوس المتوج مع المنتخب بلقب كأس العالم 1990، في تصريحات نشرتها صحيفة “بيلد” اليوم الأربعاء :”لم أر من قبل مثل هذا الإخفاق التام. ستكون هناك المزيد من النقاشات بشأن هوملز وبواتينج. أنت بحاجة إلى قادة مثلهما بعد مثل هذه الهزيمة. وعند الحديث عن قيادة الفريق، يجب أن يشمل مولر أيضًا.”

وأضاف ماتيوس صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع المنتخب الألماني برصيد 150 مباراة :”لا أعتقد أن لوف سيتراجع عن رأيه بشأن الثلاثي. لوف ليس عليه أن يقوم بتحليل كل الأخطاء. فجلسة الفيديو ستستمر ثماني ساعات.”

كذلك أبدى لاعب المنتخب السابق أوزيل، الذي إعتزل اللعب الدولي في 2018 بعد الجدل الذي أثير حول الإجتماع والتقاط الصور مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغبته في عودة أحد زملائه في المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال أوزيل 32/ عامًا/ عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” :”حان الوقت لعودة جيروم بواتينج.”

وصرح كلينسمان المتوج مع المنتخب بلقب كأس العالم 1990 والمدير الفني السابق له، بأن افتقاد القيادة على أرض الملعب كان أبرز مشكلة، وقد يشكل مولر الحل لذلك.

وذكر كلينسمان في تصريحات لقناة “إي.إس.بي.إن” التليفزيونية الأمريكية :”ليس هناك حاجة لمدرب جديد”.

وأضاف :”علامة الأستفهام الأبرز تتمثل بالتأكيد في القيادة داخل الملعب. من هو القائد الفعلي للمنتخب، لا أحد بإستثناء مانويل نوير بأعتباره حارس مرمى، اتخذ هذه الخطوة خلال آخر عامين.”