محمد فضل: لا نفكر في إقالة البدري من تدريب منتخب مصر.. ونراهن عليه لبناء جيل جديد

نفى عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري “محمد فضل” كل الأنباء التي ترددت حول وجود نية لإقالة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم.

وفاز منتخب مصر على توجو بنتيجة 3-1، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وقال فضل في تصريحات عقب المباراة: “نراهن على قدرات حسام البدري في بناء جيل جديد لكرة القدم المصرية، والجميع ما زال عند حسن الظن بهم”.

وأضاف: “سعيد بالفوز على توجو رغم الظروف الصعبة بسبب إصابات اللاعبين، وأشكر جميع اللاعبين على الأداء والجهود الكبيرة التي قدموها خلال الـ90 دقيقة، رغم الغيابات في صفوف منتخب مصر بسبب إصابة محمد صلاح ومحمد النني بفيروس كورونا، وقبلهم إصابة محمد هاني في لقاء الذهاب”.

وواصل:” جميع اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، ولعبوا بروح عالية، والجميع كان يقاتل من أجل الفوز وتحقيق الانتصار، لأن الهدف كان صدارة المجموعة”.

وأتم: ” لا يوجد اي تفكير مطلقا في إقالة حسام البدري من منصبه، واللجنة الخماسية لا تفكر مطلقا في تعيين مدرب آخر سواء محلي أو أجنبي، والشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية غير صحيحة مطلقا”.

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