أخبار الهلال| بالصور.. جوميز: سأتخذ قرارًا لمصلحتي ولصالح العائلة

يُعتبر الفرنسي ذو الأصول السنغالية، بافتيمبي جوميز، من أبرز اللاعبين في تشكيلة نادي الهلال، وكان له دورًا حاسمًا في تتويج الفريق العام الماضي ببطولة دوري أبطال آسيا، وكذلك الموسم الحالي وتحقيق بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وتحدث جوميز عن هدفه بعد اعتزال كرة القدم، وأكد محترف الهلال أنه حتى الآن لم يبدأ التفكير في هذا الأمر، لكنه بالتأكيد سيتخذ قرارًا لمصلحته ولصالح عائلته.

وقال المهاجم الفرنسي في مقابلة مع موقع “ButFootballClub” “لم أبدأ التخطيط لما بعد مسيرتي المهنية. لكن لدي محادثات منتظمة مع إدارتي سانت إيتيان وأولمبيك ليون. عندما تنتهي علاقتي كلاعب بكرة القدم، سأرى ما يتم تقديمه لي”.

وأوضح اللاعب أنه يفكر أكثر في العمل الإداري، مضيفًا “تلقيت بالفعل عروضًا من الأندية التي لعبت فيها. سأرى بعد عامين أو ثلاثة. في كل الأحوال سأتخذ قرارا لمصلحتي ولصالح عائلتي”.

جوميز مع سانت إيتيان وليون

وبدأ جوميز مسيرته الاحترافية مع فريق سانت إيتيان الفرنسي منذ عام 2002، وتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول، وبقى في النادي حتى عام 2009، عندما تم بيعه إلى أولمبيك ليون، وخلال سنواته مع سانت إيتيان، تمت إعارته في يناير 2005 إلى فريق تروا لمدة 6 أشهر.

ولعب نجم الهلال مع سانت إيتيان خلال مسيرته 164 مباراة، وسجل 49 هدف، وصنع 17 هدف، بمعدل مشاركة بلغ 9598 دقيقة.

وبقى صاحب الأصول السنغالية لمدة 5 سنوات مع فريق ليون حتى 2014، وظهر بشكل رائع للغاية، حيث شارك في 244 مباراة، مُسجلًا 95 هدف، وصانعًا 22 هدف، بمعدل مشاركة بلغ 16477 دقيقة، وأحرز 7 أهداف من ركلات جزاء.

جوميز مع الهلال

المهاجم، صاحب احتفال “الأسد” الشهير، كان نقطة الحسم في فوز الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، حيث أحرز 11 هدفًا خلال مشاركته في 7 مباريات.

وحضر جوميز إلى الهلال قادما من جالطة سراي في صيف عام 2018، ولعب مع الزعيم السعودي حتى الآن 88 مباراة، وأحرز 69 هدف، وصنع 12 هدفًا.

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