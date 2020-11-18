أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الأربعاء أن المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، جاهز لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر أمام الزمالك على ملعب استاد القاهرة الدولي في 27 نوفمبر.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الأربعاء إن الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة مالي وناميبيا، مساء الثلاثاء، عبارة عن كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا باللاعب، وقد أكد له أن خروجه من الملعب في الدقيقة 60 من زمن المباراة، التيي أقيمت ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، جاء بعد شعوره بألم بسيط.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يُطمئن جمهوره على آليو ديانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.