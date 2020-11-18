رياضة | بدر بانون يصل إلى إلقاهرة تمهيدا للانتظام في تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بدر بانون يصل إلى إلقاهرة تمهيدا للانتظام في تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

ووصل اللاعب منذ لحظات إلى مطار القاهرة، وكان في استقباله رأفت إبراهيم، إداري الفريق، الذي أنهى إجراءات دخوله واصطحبه إلى فندق الإقامة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.