رياضة | أبطال وادي دجلة يشاركون في تصفيات بطولة أفريقيا للشطرنج ناشئين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أبطال وادي دجلة يشاركون في تصفيات بطولة أفريقيا للشطرنج ناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك أبطال وادى دجلة في الشطرنج ضمن المنتخب الوطني في تصفيات بطولة أفريقيا للناشئين والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشطرنج، والتي ينظمها الاتحاد الدولي، في الفترة من 27 حتى 29 من نوفمبر الحالي، لتقام عبر الانترنت بشكل افتراضي. يمثل مصر في البطولة ستة عشر لاعب، من بينهم عشرة لاعبين من أكاديمية عدلي بأندية وادى دجلة، أول أكاديمية دولية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج في مصر، كما تم اختيار الكابتن محمود رشدي، مدرب الأكاديمية ليدرب ويشرف على المنتخب في تلك البطولة.

واستمرارًا في تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد المحلي والعالمي، كُرم بطل الشطرنج الدجلاوي أدهم حسام، والمؤهل كذلك للمشاركة في بطولة أفريقيا والمصنف الثالث على مستوى أفريقيا، من قبل وزبر الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة Dama Negra Chess Cup للناشئين، والتي تعد من أقوى البطولات العالمية في لعبة الشطرنج، وينظمها الاتحاد الاسباني.