رياضة | رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رسمياً .. ثلاثي سيراميكا في صفوف نادي Z بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي Z أحد فرق المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، لخوض المباريات الرسمية، في الموسم الجديد 2020-2021.

وقام فريق زد بالحصول مؤخرا على توقيع ثلاثي فريق سيراميكا، حسني ذكي، ووليد حسن، ومحمد شاهين، لتدعيم صفوفة، خلال فترة القيد الحالية.

وسبق لنادي زد، ضم أكثر من لاعب جديد منهم، اسلام رمضان، وكريم بدير، واسلام الفار، وحسن النني، ورحل من الصفقات الثنائي أحمد حسين وحسام زين لاعبا فاركو والبلدية.