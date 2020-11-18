رياضة | عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة في مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وجاءت إصابة أجايي عبارة عن كدمة في أنكل القدم في الدقائق الأخيرة من التقسيمة التي أجراها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر على هامش المران الجماعي للفريق.

ومن المنتظر أن يخضع أجايي إلى فحص طبي غدًا الخميس قبل المران الجماعي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة في كأس مصر، والمحدد لها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وبعدها مواجهة الزمالك في السابع والشعرين من نوفمبر الجاري بنهائي دوري أبطال إفريقيا.