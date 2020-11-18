رياضة | محمد شريف يرحل عن القناة وينضم لنادي Z

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد شريف يرحل عن القناة وينضم لنادي Z والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فسخ محمد شريف حارس مرمى سيراميكا السابق تعاقدة مع فريقه الجديد نادي القناة، وقام بالتوقيع لفريق Z (إف سي مصر) سابقاً لمدة موسمين.

وكان الحارس قد قام بالتوقيع مؤخرا لفريق القناة، وشارك في التدريبات الجماعية، قبل توقف الصفقة، والإنضمام لنادي زد الذي نجح في حسم التعاقد مع مسئولو سيراميكا.

وفي المقابل رحل مؤخرا عن صفوف زد الثنائي الجديد أحمد حسين، وحسام زين، الوفدان من صفوف فاركو وبلدية المحلة، عقب أيام من التوقيع.