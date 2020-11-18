رياضة | النوبة يقترب من التعاقد مع مدير فني جديد بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر النوبة يقترب من التعاقد مع مدير فني جديد بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاضل إدارة فريق النوبة بين عدة أسماء لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسي في مشوار دوري القسم الثالث عقب أحمد عبد الغنى الذى رحل مؤخراً لقيادة فريق مستقبل وطن في الموسم المقبل.

وحرصت إدارة النوبة على الدخول في مفاوضات جادة مع أكثر من مدير فني أبرزهم خليفة عبد القوي و علاء منير المدرب العام السابق للنوبة، بجانب بعض الترشيحات الأخرى.



ويذكر أن فريق النوبة كان قريب للصعود الموسم المنقضي قبل أن يخطف فريق بورتو السويس بطاقة التأهل للقسم الثاني.