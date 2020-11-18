رياضة | رسمياً .. البنك الأهلي يتعاقد مع مهاجم بيراميدز

ويعد احمد علي صاحب خبرات كبيرة في الدوري الممتاز والقسم الثاني، حيث لعب من قبل لعدة أندية منهم غزل شبين، وبترول أسيوط، والزمالك وبيراميدز.

وضم البنك مؤخراً، صفقات جديدة وهم، محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، وموسى دياوارا، لاعب الإنتاج الحربى، و أحمد ياسين ،لاعب مصر المقاصة السابق وثنائي المصري ،بهاء مجدي ،وأحمد ياسر ، وفادي فريد مهاجم أسوان ، وثنائي الأهلي، شادي رضوان، ومحمد فخري، ومحمد بسيوني لاعب وسط انبي ،ومحمد الجمل مدافع الإسماعيلي،و محمد السيد ابو المجد (بوشا)،ظهير ايمن طلائع الجيش ،وأحمد السعدني ،حارس حرس الحدود، ومحمود قاعود، مهاجم نادي انبي، ومحمود سيد لاعب وسط المقاولون.