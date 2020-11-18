رياضة | تقسيمة قوية للاعبي الأهلي تحت قيادة موسيماني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تقسيمة قوية للاعبي الأهلي تحت قيادة موسيماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية للاعبي الفريق في ختام المران الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، على إسداء العديد من التعليمات الفنية للاعبين أثناء التقسيمة التي شارك بها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة في كأس مصر، والمحدد لها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.