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رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام فى الدورى الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام فى الدورى الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة البريميرليج يوم السبت القادم الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وتقام مباراة مانشستر سيتي ونظيره توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

وكان السيتي قد تعادل امام الجولة الماضية بهدف لكل فريق بينما توتنهام فاز على ويست بروميتش بهدف دون رد.

ويذكر أن مانشستر سيتي فى المركز العاشر برصيد 12 نقطة بينما توتنهام فى المركز الثانى برصيد 17 نقطة.

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