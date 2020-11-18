رياضة | فحص طبي على هامش لنجم الأهلي على هامش مران الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فحص طبي على هامش لنجم الأهلي على هامش مران الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وتواجد متولي في مقر النادي بالجزيرة، حيث خضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، للوقوف على مستجدات حالته الطبية.

وأجرى متولي جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، المحدد لها السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.