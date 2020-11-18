رياضة | محاضرة نظرية مطولة للاعبي الأهلي.. ومصطفى شوبير ينتظم في تدريبات حراس المرمى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر محاضرة نظرية مطولة للاعبي الأهلي.. ومصطفى شوبير ينتظم في تدريبات حراس المرمى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، بالإضافة إلى الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

في الوقت الذي انتظم فيه مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في تدريبات حراس المرمى بعد انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبي أمس.