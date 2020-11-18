رياضة | حصاد مباريات الأربعاء في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حصاد مباريات الأربعاء في دوري مراكز الشباب بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم الأربعاء مباريات ختام الأسبوع الاول من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية، حيث خسر فريق أبنهس من فريق بيجيريم بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتعادل فريق الروضة مع فريق اصطباري بأربعة أهداف لكل منهما، كما تعادل الدبايبة مع بركة السبع بهدفين لمثلهما.

وحصل سبك الأحد على فوز إعتباري لعدم إكتمال فريق أبو نشابة، وحقق سنتريس الفوز على فريق كفر قورص 3-2.

كما تغلب أشمون على فريق كفر داود بهدفين مقابل هدف.