رياضة | بدر بانون وأحداد في الطريق إلى الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بدر بانون وأحداد في الطريق إلى الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، داخل مطار محمد الخامس بمدينة كازابلانكا، منذ لحظات استعدادًا للقدوم إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يصل بانون، إلى القاهرة مساء اليوم من أجل الانضمام إلى تدريبات النادي الأهلي، عقب انضمامه بصفة رسمية بالانتقالات الصيفية الجارية.

ورافق بانون في رحلته، مواطنه وزميله حميد أحداد عقب نهاية إعارته إلى صفوف الرجاء البيضاوي المغربي، من الزمالك بنهاية الموسم المُنقضي.

ومن المقرر أن ينتظم أحداد في تدريبات الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب نهاية إعارته لحين حسم موقفه سواء بالاستمرار أو الخروج مرة أخرى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.