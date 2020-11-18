رياضة | الأهلي يُجيب.. هل يغيب محمد هاني عن نهائي أبطال أفريقيا ؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يُجيب.. هل يغيب محمد هاني عن نهائي أبطال أفريقيا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى جماهير وعشاق الأهلي صدمة قوية بإصابة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر ومنتخب مصر، في مباراة الفراعنة قبل الأخيرة أمام توجو بتصفيات كأس الأمم الأفريقية. محمد هاني يلحق بمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مدى جاهزية محمد هاني لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك نهاية نوفمبر الجاري. وقال عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "هاني سيغيب لمدة أسبوع تقريبا؛ بسبب إصابته". وأكد سيد عبد الحفيظ أن إصابة محمد هاني غير مقلقة، ولن تمنع لحاقه بنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، يوم 27 نوفمبر.