رياضة | دكرنس يختتم معسكر القاهرة بتعادل أمام بورتو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر دكرنس يختتم معسكر القاهرة بتعادل أمام بورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت قبل قليل المباراة الودية الأخيرة لدكرنس بمعسكره المقام بالقاهرة والذى إستمر لمدة ١٠ أيام بالتعادل السلبى أمام بورتو السويس الصاعد مؤخرا للقسم الثانى.

المباراة شهدت حضور مجلس إدارة نادى دكرنس بالكامل للإطمئنان على مدى جاهزية الفريق قبل إنطلاقة الموسم الجديد بالقسم الثانى.

وكان دكرنس بقيادة مصطفى عبده قد خاض أربعة وديات خلال معسكره بالقاهرة حيث تعرض للهزيمة أمام بتروجيت بهدفين مقابل هدف وتعادل أمام الشرطة بهدف لمثله ثم تعادل سلبيا أمام كلا من بنى سويف و بورتو السويس وتم إلغاء ودية النصر والتى كانت مقررة أمس الثلاثاء.



ويفتتح الفريق مبارياته بالموسم الجديد بالقسم الثانى حيث يستقبل مالية كفرالزيات على ملعب دكرنس الأربعاء المقبل.



وإحتل دكرنس المركز الثالث بالمجموعة الثالثة الموسم الماضى فى إنجاز لأول مرة خلال مشاركات الفريق بالقسم والذى يسعى جاهدا من أجل المنافسة على الصعود الموسم المقبل.