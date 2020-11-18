الامارات | مدرب كلباء: التأهل في الكأس يرفع معنويات الفريق أمام بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كلباء: التأهل في الكأس يرفع معنويات الفريق أمام بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب اتحاد كلباء الأوروغوياني خورخي دا سيلفا إن "فوز فريقه في آخر مباراة في الدوري على الفجيرة، ونجاح الفريق بالتأهل للمرحلة التالية من كأس الخليج العربي، يرفع معنويات الفريق، في اللقاء العام أمام بني ياس". ويلتقي كلباء بني ياس في الجولة السادسة بدوري الخليج العربي بعد غد.

وتابع: مواجهة بني ياس ليست سهلة لما يتمتع به من قوة، خصوصا في الشق الهجومي لكني على ثقة تامة بإمكانات جميع اللاعبين، واتوقع ان يستمر الاداء في منحى تصاعدي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news