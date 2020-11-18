الامارات | مدرب الفجيرة: درسنا خطة لعب حتا.. والمباراة لن تكون سهلة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفجيرة: درسنا خطة لعب حتا.. والمباراة لن تكون سهلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الفجيرة، الصربي غوران إنه يؤمن بقدرات لاعبيه لتقديم مباراة كبيرة أمام حتا في دوري الخليج العربي الجمعة المقبل. وأكد غوران في المؤتمر الصحافي اليوم: درسنا خطة لعب فريق حتا، وشرحتها للاعبين، لكن المباراة لن تكون سهلة. وتابع: تشابه وضع الفريقين يزيد من صعوبة اللقاء، وهدفنا النقاط الثلاث للاستفادة من كون المباراة على ملعب الفجيرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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