الامارات | "كوكا" يلتحق بالنني وصلاح في "قائمة مصابي كورونا" بمنتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن "كوكا" يلتحق بالنني وصلاح في "قائمة مصابي كورونا" بمنتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم إصابة لاعبه المنتخب أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا، لينضم إلى زميليه محمد صلاح ومحمد النني. وأفاد الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أبو العلا بأن ثلاث نتائج للمسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو بعثة منتخب مصر العائدة من توغو جاءت إيجابية.

وأظهرت النتائج إصابة كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، والمنسق الإعلامي للمنتخب شادي الجيلاني، ومحمد عبده مدلك الفريق. وكان الجهاز الفني للفراعنة أعلن قبل يومين إصابة لاعب وسط أرسنال الانجليزي محمد النني بفيروس كورونا المستجد، بعد إعلان إصابة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الأسبوع الماضي.

وغاب صلاح عن مواجهتي توغو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 المؤجلة إلى 2022 جراء تفشي جائحة كورونا، فيما غاب النني في الجولة الرابعة فقط. وقطع المنتخب المصري شوطاً كبيراً في التأهل إلى النهائيات بدكه شباك مضيفه التوغولي 3-1 الثلاثاء، وعاد إلى صدارة المجموعة السابعة بثماني نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر الثانية، أمام كينيا الثالثة بثلاث نقاط، وتوغو أخيرة بنقطة.

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