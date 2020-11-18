الامارات | العنبري: الشارقة سيواجه النصر بالسلاح الذهني والبدني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري جاهزية فريقه للقاء المرتقب الجمعة المقبل أمام النصر في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، مشيرا إلى أنه يتطلع لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز صدارته خصوصا في أعقاب انضمام رباعي الفريق في المنتخب الوطني الحارس عادل الحوسني وماجد سرور وخالد باوزير وشاهين عبدالرحمن لتدريبات الفريق اليوم، معتبرا أن قوة النصر تمكن في لاعبيه المواطنين والأجانب وجهازه الفني الفني و ثبات تشكيلته

قال العنبري خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم بمقر النادي في الشارقة: «النصر يعد أحد الفرق المرشحة للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم»، مشيراً إلى أن «النتائج الإيجابية التي حققها الفريق حتى الآن تعد دافعا للاعبين وتعطيهم الثقة في هذه المواجهة وأن اللاعبين بحاجة للحضور الذهني والبدني في هذه المباراة».

وأضاف: «الشارقة مستعد بشكل جيد للمباراة وأتمنى تقديم الفريقين مباراة ممتعة وأمل أن يكون لدينا المبادرة والحضور في هذه المباراة لاسيما أنها تقام على ملعبنا في الشارقة».

وتابع: «النصر مستعد هذا الموسم بشكل جيد وهو من الفريق التي لدينا خصور قوي خصوصا في الجانب البدني».

وأشار العنبري إلى أنه باستثناء الحسن صالح فإن صفوف الفريق مكتملة في هذه المباراة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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