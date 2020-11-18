شكرا لقرائتكم خبر عن هاني وطاهر يستكملان تنفيذ برنامجيهما التأهيليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استكمل محمد هاني وطاهر محمد طاهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تنفيذ برنامجيهما التأهيليين للتعافي من الإصابة.

وأدى الثنائي جلسة تأهيل في الجيم اليوم، على هامش مران الفريق الجماعي.

ويعاني هاني من الإصابة بجزع في الركبة، في حين يشكو طاهر محمد طاهر من مزق في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة في كأس مصر السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، والمحدد إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية.