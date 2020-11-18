شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في ختام المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم بالنادي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق في ختام المران الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، على إسداء العديد من التعليمات الفنية للاعبين أثناء التقسيمة التي شارك بها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة في كأس مصر، والمحدد لها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.