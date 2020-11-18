شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة نظيرة للاعبي الأهلي من موسيماني قبل المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة نظرية مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة أبوقير للأسمدة، المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، بالإضافة إلى الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

في الوقت الذي انتظم فيه مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في تدريبات حراس المرمى بعد انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبي أمس