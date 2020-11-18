شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» عن اعتزال عصام الحضري: «أسطورة مصرية أفريقية وعالمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خبر اعتزال عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى بالكرة المصرية، لعب كرة القدم بصورة نهائية. وكتب الحساب الرسمي لـ «فيفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أسطورة مصرية أفريقية وعالمية.. (السد العالي) أعلن رسميًا تعليق قفازاته بعد مسيرة أسطورية.. خالص تمنياتنا بالنجاح في مسيرتك التدريبية كابتن عصام... نراك في الملاعب قريباً.. وشكراً على الذكريات». الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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