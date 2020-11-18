شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أندية الدوري الإنجليزي توافق على عودة الـ 5 تبديلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، أن فرق الدوري سيسمح لها بإجراء خمسة تبديلات خلال كل مباراة من المباريات المتبقية من موسم 2020-21.

وبحسب موقع «سكواكا» البريطاني، جاء القرار لمواجهة شبح الإصابات الذي ضرب جميع فريق الدوري الإنجليزي، نتيجة ضغط مباريات الموسم الماضي، وبداية الموسم الحالي بدون فترة راحة كافية بالإضافة إلى التوقفات الدولية.

وكانت أندية الدوري الإنجليزي الأقل استخدامًا للخمسة تبديلات من بين أندية الدوريات الخمس الكبري، ولذلك صوتت في بداية الموسم على إلغائها.