شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن استمرار إيجابية مسحة محمد صلاح و«النني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة استمرار إيجابية مسحة النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وكذلك زميله في الفراعنة النجم محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي.

وأوضح الاتحاد، عبر صفحته على «فيس بوك»: «أجرى اليوم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي مسحة جديدة للكشف عن فيروس كوفيد-١٩ إلا أن نتيجتها جاءت ايجابية».

وأضاف: «كما أجرى اليوم أيضا محمد النني نجم المنتخب وارسنال الانجليزي مسحة ثانية أكدت نتائجها ايجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب».