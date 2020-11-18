شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية المسحة الثانية لمحمد النني واستمرار اللاعب بالعزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى نجم منتخب مصر ونادي آرسنال الإنجليزي محمد النني المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إصابة النني بفيروس كورونا خلال وجود بعثة الفراعنة في توجو لخوض مباراة الجولة 4 من التصفيات القارية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022. وجاءت نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها النني إيجابية أيضا، ليستمر اللاعب بذلك في العزل. وخضع النني للمسحة جديدة فور وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة. ويعاني ثلاثي منتخب مصر محمد النني ومحمد صلاح وأحمد حسن «كوكا» من الإصابة بفيروس كورونا، كما أصيب بالعدوى شادي الجيلاني المنسق الإعلامي ومحمد عبده مدلك المنتخب. ويقيم النني وكوكا في أحد فنادق القاهرة لحين الخضوع لمسحة طبية ثالثة قبل تحديد العودة إلى أنديتهم. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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