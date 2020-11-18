شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الزمالك «2001» يهزم رأس غارب وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2001 وديا على نظيره رأس غارب، بنتيجة هدفين مقابل هدف وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد ببطولة الجمهورية للناشئين. وأحرز هدفي الزمالك في المباراة كلا من مصطفى خلف ويوسف عمرو. ويقود الفريق أسامة حسن مديرا فنيا، ويساعده مصطفى محمود وأحمد رزق، وتامر وحيد مدرب حراس، ومحمود سعيد علاج طبيعي، وخالد عمران مدير إداري للفريق. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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